Губернатор объяснил, почему удаляют комментарии с его страницы в соцсети

Глава города считает, что сообщения с оскорблениями не должны оставаться на всеобщем обозрении.

В пятницу, 8 мая, на своей странице "Вконтакте" глава города Александр Беглов объяснил, почему некоторые комментарии с его страницы удаляют.

Губернатор отметил, что содержащие оскорбления слова не должны оставаться на всеобщем обозрении. К тому же Беглов не любит ненормативную лексику и считает такую манеру недопустимой для петербуржцев.

Все жалобы и предложения поступают в систему Инцидент-менеджмент, которая фиксирует сообщение в момент его публикации и далее направляет для решения специалистам, даже в случае удаления пояснил глава города.

Ранее мы писали, что Александр Беглов возложил цветы к Пискаревскому мемориалу.

Фото: pixabay; Александр Беглов / Вконтакте