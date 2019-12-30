Губернатор назвал смерть рабочего при обрушении крыши СКК трагедией

Крыша СКК рухнула 31 января.

В социальной сети "Вконтакте" губернатор Петербурга Александр Беглов выложил пост, в котором соболезнует семье погибшего рабочего.

"В Петербурге произошла трагедия. Во время работ по ликвидации аварийности здания "СКК Петербургский" погиб молодой человек. Потрясен случившимся, как и все петербуржцы", — пишет Беглов.

Губернатор также сообщил, что о небезопасной эксплуатации здания спорткомплекса стало известно в июне 2019 года.

"Город возьмет под особый контроль соблюдение строительными и другими компаниями техники безопасности", — уточняет губернатор.

Ранее мы сообщали, о чем говорили рабочие за несколько минут до трагедии в СКК. Редакция Piter.tv также показала руины СКК.

Фото: Piter.TV