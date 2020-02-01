Суд рассмотрит иск к Беглову об отсутствии дачи в налоговой декларации

Губернатор не отрицает, что пользуется государственной дачей.

В суд Петербурга подан иск, в котором указано, что действующий губернатор Петербурга Александр Беглов не указал в налоговой декларации государственную дачу в поселке Комарово, которой глава Петербурга пользуется как губернатор. Об этом сообщило издание ЗакС.ру.

Позже координатор "Открытой России" Анастасия Буракова рассказала, что губернатор представил возражения на иск, хотя и не отрицает, что пользуется ей. В документе указано, что требования "не лежат в плоскости публичных правоотношений", так как Беглов подает декларацию как физическое лицо, а не как губернатор. Буракова пояснила, что заявление не имеет оснований, поскольку лицо с публичными функциями подает декларацию как лицо, обладающее публичными функциями.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Евгений Елин покидает пост в марте.

Фото: Piter.TV