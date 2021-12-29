Губернатор и спикер ЗакСа поздравили горожан с Днем Устава Петербурга

В 1998 году был принят главный закон города.

В пятницу, 14 января, отмечается День Устава Петербурга. В 1998 году был принят главный закон города. С этим событием петербуржцев поздравили губернатор города Александр Беглов и председатель Законодательного собрания (ЗакС) Александр Бельский, передает пресс-служба Смольного.

В уставе города "определены сферы ответственности всех ветвей власти, приоритеты социально-экономической политики, укрепления гражданского общества, сохранения исторических символов, традиций и уникального культурного наследия".

Желаем всем петербуржцам благополучия и новых успехов в труде на благо Санкт‑Петербурга и России! Александр Беглов и Александр Бельский

Ранее петербургский ЗакС подвел итоги 100 дней работы нового созыва. Седьмой созыв рассмотрел и принял более 100 нормативных актов.

Фото: пресс-служба Смольного