Петербургский ЗакС подвел итоги 100 дней работы нового созыва

В настоящее время депутаты парламента все еще находятся на новогодних каникулах. Они завершатся 19 января.

Седьмой созыв петербургского Законодательного собрания за 100 дней работы рассмотрел и принял более 100 нормативных актов. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе городского парламента.

За время работы депутаты одобрили новые меры поддержки юбиляров-долгожителей. Отныне на 90-летний юбилей петербуржцы будут получать 15 тысяч рублей, 95-летний — 20 тысяч, 100-летний — 25 тысяч рублей. Люди, старше 100 лет, смогут получать ежегодно 25 тысяч рублей. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

Также правительству Петербурга продлили полномочия в сфере социальной поддержки населения. Это означает, что региональные власти смогут и дальше устанавливать временные и единовременные выплаты, меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан.

Кроме того, депутаты ЗакСа согласились увеличить территорию парка Малиновка, защищенную законом о ЗНОП. Площадь парка увеличится почти на два гектара – с 14,4 до 16,3 га. Решение властей таким образом исключает строительство храма, против которого выступали местные жители.

За время работы новый созыв одобрил и проект закона бюджета Петербурга на 2022 и плановый 2023-2024 годы. Предполагаемые доходы в этом году составят 890,7 млрд рублей, расходы — 971,5 млрд рублей, дефицит — 80,7 млрд рублей.

В конце года депутаты выбрали нового уполномоченного по правам человека. Им стала Светлана Агапитова, которая ранее являлась детским омбудсменом.

Председатель городского парламента Александр Бельский заявил, что в ближайшем времени в приоритетах работы депутатов будут социальная защита граждан, молодежная политика, здравоохранение, актуальные вопросы благоустройства и городского хозяйства, законодательная поддержка петербургской экономики.

А пока депутаты ЗакСа все еще находятся на новогодних каникулах. Они завершатся 19 января.

Фото: пресс-служба ЗакСа