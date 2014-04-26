Депутаты петербургского ЗакСа уходят на новогодние каникулы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга уходят на новогодние каникулы до 19 января. Решение было принято 22 декабря на заседании городского парламента.
Депутат Денис Четырбок также предложил отменить заседания 29 декабря и 12 января. Против затяжных каникул был против лишь Алексей Зинчук, поскольку эти дни являются рабочими. Перерывы в заседаниях поддержали 48 депутатов.
Также на заседании депутаты согласились уволить секретаря Горизбиркома Марину Жданову, согласовали кандидатуру Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, утвердили расширение парка Малиновка и одобрили в первом чтении поправки в законы в сфере жилищной политики.
Фото: Telegram / Пул 78
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