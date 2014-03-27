ЗакС согласовал кандидатуру Корабельникова на пост вице-губернатора вместо Батанова

"Против" проголосовал только 1 депутат.

ЗакС согласовал кандидатуру Алексея Корабельникова на должность "финансового" вице-губернатора Петербурга. Он будет отвечать за налоговое и финансовое планирование города, исполнение бюджета, оптимизацию расходов и доходов и другие финансовые и экономические направления.

Кандидатуру Корабельникова поддержали 47 депутатов, против проголосовал 1 человек. Представляя кандидата губернатор Александр Беглов сказал о том, что комитет финансов, который возглавляет чиновник, успешно взаимодействуют с правительством РФ и Минфином для предоставления средств из федерального бюджета. Он также отметил, что значительно повысилась открытость бюджетных данных.

Перед голосованием Корабельникову задавали вопросы. Борис Вишневский поинтересовался, не будут ли данные о том, куда конкретно уходят средства, выделяемые городом на концессионные соглашения. К ним относится строительство трасс, таких как Широтная магистраль скоростного движения, "СКа Арены". Депутат отметил, что хотел бы получать информацию более детально. Корабельников отметил, что информация и так раскрыта в той мере, в которой предписывает закон, однако власти открыты к диалогу с депутатами.

Депутаты отметили высокий профессионализм Алексея Корабельникова и его высокие интеллектуальные способности.

Чиновник родился в марте 1987 года в Ленинграде. В 2009 году окончил экономический факультет СПбГУ, кафедра теории кредита и финансового менеджмента. С января 2008 по июнь 2014 года работал в международной консалтинговой компании "Ernst&Young". С января 2012 года — руководитель налоговой и юридической практики компании "Ernst&Young" в Уральском федеральном округе.

Летом 2014 года начал работать в Смольном советником губернатора по экономическим вопросам. С 2015 года возглавляет комитет финансов.

Фото: ВКонтакте / Алексей Корабельников