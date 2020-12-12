ЗакС одобрил в первом чтении поправки в законы в сфере жилищной политики

Представитель губернатора в ЗакСе заверил, что участникам двух жилищных программ, срок которых истекает, окажут поддержку.

ЗакС Петербурга одобрил изменения в законы по программам по улучшению жилищных условий в первом чтении. Речь идет о завершении действий программ "Молодежи — доступное жилье" и "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге" и принятии альтернатив.

Законопроект представлял Константин Сухенко. По его словам, суть документа состоит в том, чтобы продолжить оказывать содействие горожанам в улучшении жилищных условий. Несмотря на то, что юридически программы перестанут действовать, все механизмы поддержки сохранятся. К ним относятся социальные выплаты, целевой жилищный заем и продажа квартиры в рассрочку.

Горожан волнует, все ли городские очередники смогут претендовать на поддержку. По словам Сухенко, право на получение помощи сохранится. Это касается и семей, членам которой будет более 35 лет, если они были участником программы.

Глава Жилищного комитета Олег Зотов сказал о том, что оказывать поддержку постараются в год обращения, однако пока срок может доходить до 2 лет.

Фото: Piter.TV