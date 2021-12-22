В доме на Кирилловской для молодых семей Петербурга завершается капитальный ремонт

В доме №23 на Кирилловской улице завершается капитальный ремонт. Квартиры получат семьи, которые участвовали в программе "Молодежи – доступное жилье". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
В доме будет 25 квартир. Дом был построен в 1907 году по проекту Н.Д. Кацеленбогена в силе модерн. С момента постройки там располагался доходный дом. Здание признали аварийным в 2008 году и собирались снести. На дворовом фасаде и лицевом были трещины.
Квартиры в доме приобрели на условиях беспроцентной рассрочки на 10 лет по стоимости практически в два раза ниже рыночной.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что более 100 молодых семей Петербурга получат квартиры в доме XIX века на Васильевском острове.
Фото: citywalls.ru
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