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В доме на Кирилловской для молодых семей Петербурга завершается капитальный ремонт
Сегодня, 16:51
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В доме на Кирилловской для молодых семей Петербурга завершается капитальный ремонт

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В дом заведут 25 семей.

В доме №23 на Кирилловской улице завершается капитальный ремонт. Квартиры получат семьи, которые участвовали в программе "Молодежи – доступное жилье". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В доме будет 25 квартир. Дом был построен в 1907 году по проекту Н.Д. Кацеленбогена в силе модерн. С момента постройки там располагался доходный дом. Здание признали аварийным в 2008 году и собирались снести. На дворовом фасаде и лицевом были трещины. 

Квартиры в доме приобрели на условиях беспроцентной рассрочки на 10 лет по стоимости практически в два раза ниже рыночной.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что более 100 молодых семей Петербурга получат квартиры в доме XIX века на Васильевском острове. 

Фото: citywalls.ru

Теги: молодежи доступное жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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