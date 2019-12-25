Смольный планирует разработать альтернативу двум жилищным программам до конца года. 2022 — уже через 3 недели

Каким будет закон по итогу — точно неизвестно, однако в первой редакции законопроект исключал некоторые категории граждан, которые в настоящий момент еще могут рассчитывать на содействие.

С 2022 года в Петербурге истекает срок действия законов о двух целевых программах "Молодежи — доступное жилье" и "Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге". "Очередники" бьют тревогу, так как некоторые из них по новым правилам могут остаться без поддержки. Piter.TV обратился за комментарием к профильным ведомствам, чтобы узнать, насколько обоснованы опасения горожан.

В учреждении отметили, что срок программ действительно истекает, однако все три механизма содействия продолжат работать и далее. К ним относятся социальные выплаты, целевой жилищный заем и продажа квартиры в рассрочку.

Таким образом, по всем объектам адресного перечня программы работы по капитальному ремонту будут продолжаться согласно графикам производства работ. Стоит отметить, что на оказание содействия в рамках этих трёх направлений оказания содействия Правительством Санкт-Петербурга уже предусмотрены средства. В следующем году финансирование дойдет до рекордных 17,5 млрд рублей. Помощь в приобретении жилья получат порядка 10 тысяч семей. пресс-служба Жилищного комитета.

В соцсетях горожане делятся информацией о том, что некоторые из них не смогут рассчитывать на поддержку с Нового года. Согласно законопроекту, разработанному Жилищному комитету, из списка льготников могут исключить одиноких очередников до 35 лет или семьи, в которых нет городского очередника. Активисты каждый день пишут письма депутатам и губернатору. Некоторые из них взяли ипотеку, рассчитывая на участие в программе.

На данный момент достоверно неизвестно, кто в итоге сможет с 2022 года рассчитывать на поддержку, так как законопроект еще не принят. В пресс-службе "Санкт-Петербургского центра доступного жилья" рассказали, что есть установка на то, чтобы оставить те же критерии.

Будем стараться сделать таким образом, чтобы все-таки для всех граждан, которые сейчас находятся в очереди, был предусмотрен вариант содействия, чтобы никто не оказался вне очереди. Однако то, какие будут инструменты, как они смогут ими воспользоваться — это вопрос, который сейчас обсуждается. прес-служба АО "СПб ЦДЖ".

Вопрос планируют решить до конца года, однако некая пауза все же возможна. Документ должен пройти три чтения в ЗакСе, а затем уйти на подпись губернатору. Это возможно только в том случае, если рассмотреть законопроект уже в следующую среду. В ином случае оказание содействие может временно встать на паузу в начале года до принятия нового закона.

В 2021 году содействие по программе "Молодежи – доступное жилье" уже оказано 1315 семьям. Всего за 20 лет со старта программы жилье получили 33 тысяч семей.

Фото: Piter.TV