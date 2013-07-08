Петербургский парламент согласился уволить секретаря горизбиркома Жданову

Она подала заявление по собственному желанию неделю назад.

За отставку секретаря Горизбиркома Марины Ждановой проголосовали 46 депутатов ЗакСа. Заседание проходит 22 декабря в Мариинском дворце.

Член Горизбиркома с правом решающего голоса написала заявление об увольнении по собственному желанию. Ранее ушли двое ее коллег — Алла Егорова и Дмитрий Краснянский. Сегодня им выбрали замену.

Напомним, летом этого года ЗакС пытался принудительно отстранить Жданову от исполнения обязанностей. Это решение поддержало большинство, хотя конкретных аргументов приведено не было. За члена горизбиркома вступились коллеги и подали в суд. Октябрьский районный суд признал решение недействительным.

Так как на должность Марину Жданову назначал Центризбирком, депутаты должны будут направить документы в ЦИК. Прием документов по новым кандидатам будет приниматься до 14 января.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия