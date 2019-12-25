Губернатор добавил задач рабочей группе по развитию железнодорожного узла

Состав рабочей группы расширят.

Рабочей группе, которая занимается развитием петербургского железнодорожного узла, расширили круг задач. Соответствующее постановление подписал глава города. Об этом сообщили в Смольном.

Группа должна подготовить предложения по приоритетным направлениям развития как объектов собственно железнодорожной инфраструктуры, так и смежных с ней на территории Петербурга и Ленинградской области. Также теперь в список задач включена синхронизация объектов, а также повышение качества обслуживания не только пассажиров, но и грузовых перевозок.

Для исполнения задач рабочую группу решили расширить.

Ранее мы писали, что электрички из Нового Петергофа в Петербург будут делать две дополнительные остановки.

Фото:pixabay​​​​​​​