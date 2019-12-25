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Губернатор добавил задач рабочей группе по развитию железнодорожного узла
Сегодня, 18:34
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smirenny

Губернатор добавил задач рабочей группе по развитию железнодорожного узла

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Состав рабочей группы расширят.

Рабочей группе, которая занимается развитием петербургского железнодорожного узла, расширили круг задач. Соответствующее постановление подписал глава города. Об этом сообщили в Смольном.

Группа должна подготовить предложения по приоритетным направлениям развития как объектов собственно железнодорожной инфраструктуры, так и смежных с ней на территории Петербурга и Ленинградской области. Также теперь в список задач включена синхронизация объектов, а также повышение качества обслуживания не только пассажиров, но и грузовых перевозок. 

Для исполнения задач рабочую группу решили расширить.

Ранее мы писали, что электрички из Нового Петергофа в Петербург будут делать две дополнительные остановки.

Фото:pixabay​​​​​​​

Теги: железная дорога, рабочая группа, смольный
Категории: Лента новостей,

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