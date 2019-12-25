Электрички из Нового Петергофа в Петербург будут делать две дополнительных остановки

Остановки будут делать два электропоезда.

С 1 октября поезд будет делать две новые остановки на пунктах Сергиево и Стрельна на направлении Калище ― Санкт-Петербург-Балтийский. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Речь идет о поездах №№ 6616 и 6624. При следовании из Нового Петергофа в Петербург электропоезд будет делать остановку в Стрельне в 10:52-10:53, в Сергиево ― 10:56-10:57 и 14:48-14:49, 14:52-14:53, соответственно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из-за ремонтных работ временная электричка между Петербургом и Колпино сменила номер.

Фото: Piter.TV