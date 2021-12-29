Губернатор Югры в шутку попросила привязать руки мэру Мегиона

Наталья Комарова раскритиковала коллегу за эмоциональность на рабочей встрече.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Наталья Комарова в шутку попросила коллег привязать руки мэру Мегиона. Инцидент произошел во время прямого эфира. Чиновники проводили совещания в режиме видеоконференции. Во время своей речи Олег Дейнека эмоционально и активно размахивал перед собравшимися шариковой ручкой. После он начал стучать ей по столу.

Заберите у Олега Александровича ручку, привяжите руки... Страшно напрягаете. Наталья Комарова, глава ХМАО

После такого призыва Натальи Комаровой глава Мегиона извинился перед коллегами в ответ. Он исправил поведение на встрече после замечания губернатора.

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