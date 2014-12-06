Губернатор Ямала провёл образовательную лекцию для молодежи

В рамках встречи глава региона обсудил с участниками прошлое, настоящее и будущее Ямала.

В среду, 23 июня, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел образовательную лекцию для молодежи. Об этом глава региона рассказал на свой странице в социальной сети Instagram.

Встреча состоялась благодаря российскому обществу "Знание" и компании "Газпромнефть-Ямал" в акватории Обской губы, в районе Новопортовского месторождения и нефтеналивного терминала "Ворота Арктики". На ней присутствовали 24 участника из Петербурга, Москвы, Крыма и Ханты-Мансийского округа, а также участники и финалисты всероссийского конкурса "Большая перемена".

Обсудили прошлое, настоящее и будущее нашего региона: наши инфраструктурные проекты и зелёную энергетику. У ребят горят глаза – и это самое главное. Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее мы писали, что Путин одобрил инфраструктурный кредит для строительства "Северного широтного хода" на Ямале.

Видео: Instagram / @artyukhov_da