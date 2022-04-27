Безопасность региона восстановлена.

Губернатор Воронежской области заявил о сбитом системой ПВО беспилотнике. Александр Гусев пояснил, что на текущий момент безопасности жителей российского региона ничего не угрожает. Военные ликвидировали на территории малогабаритный разведывательный дрон, находившийся в российском воздушном пространстве.

Система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает. Александр Гусев, глава Воронежской области

Помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району в областном центре пояснил журналистам, что очевидцы услышали два хлопка, которые произошли в микрорайоне Шилово утром 27 апреля. Эта территория находится вблизи местного военного аэродрома Балтимор. До государственной границы с Украиной отсюда около 300 километров.

В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.

Фото и видео: Telegram / SHOT

