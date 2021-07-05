В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами

Жители региона ночью услышали серию взрывов.

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в регионе загорелся склад боеприпасов. В собственном Telegram-канале глава российского региона Вячеслав Гладков написал о том, что проснулся от громких звуков. Они слышались примерно в 03:35 утра по московскому времени.

Приблизительно в 03:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока писал данное сообщение, прозвучало еще три взрыва. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

В настоящее время сообщается по предварительным данным, что в районе местного села Старая Нелидовка в Белгородском районе воспламенился склад боеприпасов. Глава региона уже вышел на контакт с представителем Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. Среди гражданского населения никто не пострадал. Специалисты не зафиксировали разрушений инфраструктуры и зданий.

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