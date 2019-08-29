Губернатор Воробьев рассказал о новых стандартах отдыха в глэмпингах Подмосковья

Глэмпинг — отдых на природе, но с удобствами гостиничного уровня в небольших домиках.

В Подмосковье разработали новые стандарты для глэмпингов, кемпингов и гостиниц. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, передает телеканал "360".

Глэмпинг — отдых на природе, но с удобствами гостиничного уровня в небольших домиках. По словам Воробьева, в Подмосковье работает 24 глэмпинга, еще шесть строятся. Он добавил, что большинство из них расширяются.

Как рассказал Воробьев, сейчас на федеральном уровне рассматривают меры поддержки отелей, кемпингов, глэмпингов. Подмосковье тоже не отстает.

Теперь новая задача — сделать так, чтобы в каждом глэмпинге была своя изюминка. Это могут быть SPA, фермы с животными, рыбалка или тематический стиль. Так, например, в Пушкино появился модульный отель с рестораном и развлечениями, в числе которых — волейбол, сапборды, вейкборды.

Всего в глэмпинге "Под небом" 12 палаточных номеров. В этом году количество планируют увеличить до 18. Подобный проект сейчас реализуют на берегу Байкала в Байкальске.

Фото: pixabay