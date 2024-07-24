Губернатор Вологодской области похвалил зама за участие в потасовке в Петербурге

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов публично прокомментировал драку, участником которой стал его первый заместитель Иван Иноземцев. По словам главы региона, чиновник проявил себя достойно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.
31 октября во время совещания в правительстве региона Георгий Филимонов впервые высказался о конфликте, произошедшем ранее в одном из отелей на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В потасовке участвовал первый заместитель губернатора Иван Иноземцев.
Филимонов с иронией отметил, что его подчинённый, по всей видимости, "открыл в себе талант к кунг-фу" и "владеет традиционным оружием — стулом". Затем губернатор добавил, что мужчины должны уметь заступаться за слабых и не оставаться в стороне, когда кто-то нуждается в помощи.
Кроме того, глава региона поблагодарил Иноземцева за работу по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью в Вологодской области. До этого момента губернатор воздерживался от публичных комментариев по поводу инцидента.
Ранее первого замгубернатора Вологодской области задержали за драку в пятизвездочном отеле Петербурга.
