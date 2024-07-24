Губернатор Вологодской области похвалил зама за участие в потасовке в Петербурге

Филимонов поддержал своего заместителя после драки в отеле на Васильевском острове.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов публично прокомментировал драку, участником которой стал его первый заместитель Иван Иноземцев. По словам главы региона, чиновник проявил себя достойно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

31 октября во время совещания в правительстве региона Георгий Филимонов впервые высказался о конфликте, произошедшем ранее в одном из отелей на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В потасовке участвовал первый заместитель губернатора Иван Иноземцев.

Филимонов с иронией отметил, что его подчинённый, по всей видимости, "открыл в себе талант к кунг-фу" и "владеет традиционным оружием — стулом". Затем губернатор добавил, что мужчины должны уметь заступаться за слабых и не оставаться в стороне, когда кто-то нуждается в помощи.

Кроме того, глава региона поблагодарил Иноземцева за работу по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью в Вологодской области. До этого момента губернатор воздерживался от публичных комментариев по поводу инцидента.

Ранее первого замгубернатора Вологодской области задержали за драку в пятизвездочном отеле Петербурга.