Губернатор Ведерников: в небе над Псковом нейтрализовали неопознанный объект

Подробности произошедшего будут опубликованы местной администрацией позже.

Пост контроля воздушного пространства на территории Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, попавшего в небо российского региона. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Михаил Ведерников. Чиновник пообещал позже привести подробности инцидента.

В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет. Михаил Ведерников, глава Псковской области

Напомним, что в ночь на 30 августа атаке подвергся аэропорт Пскова. Нападение противника отражали силы Министерства обороны. Налет дронов вызвал пожар, а также оказались повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.

В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт.

Фото и видео: Telegram / Михаил Ведерников