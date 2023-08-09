Губернатор Тверской области отметил вклад Московской агломерации в экономику региона

Игорь Руденя встретился с президентом России в Кремле.

Губернатор Тверской области отметил вклад Московской агломерации в региональную экономическую систему. Соответствующее заявление в ходе выступления перед главой государства сделал губернатор Игорь Руденя. Чиновник пояснил, что МА является самым крупным заказчиком для IT-отрасли, вагоностроения и промышленности. Спикер пояснил, что данные сферы вносят значительный вклад в росте показателя валового продукта. К концу 2023 года этот уровень будет составлять порядка 600 миллиарда рублей.

К нам приехало несколько предприятий из IT-индустрии, промышленности, вагоностроения. Вы знаете, это очень большая работа, они нам дают очень большой прирост, мы за это благодарны Москве, за очень активное партнерство с Московской агломерацией, они у нас самые крупные заказчики. Игорь Руденя, глава Тверской области

Глава российского региона отметил, что положительно на экономике Тверской области сказывается и развитие сельского хозяйства. В качестве примера он привел четыре проекта, создаваемые предприятиями "Металлург" и "Коралл". Речь идет об инвестициях в каждый объект по сумме, превышающей 30 миллиардов рублей.

Путин прокомментировал затянувшуюся реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге.

Одноклассники / Вести Live