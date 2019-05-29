Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился COVID-19

Глава региона продолжит работу в дистанционном режиме.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом чиновник сообщил в субботу на своей странице в Instagram.

Счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса Валерий Радаев, глава региона

По словам зараженного COVID-19, он сдал тест, который показал положительный результат. Чиновник принял решение провести время в самоизоляции. Болезнь у Радаева протекает в легкой форме. Он продолжает выполнять свои обязанности из дома в дистанционном режиме.

Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет.

Фото: Instagram/radaev_v.v