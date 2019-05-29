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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился COVID-19
Сегодня, 14:00
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lesjasap

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился COVID-19

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Глава региона продолжит работу в дистанционном режиме.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом чиновник сообщил в субботу на своей странице в Instagram.

Счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса

Валерий Радаев, глава региона

По словам зараженного COVID-19, он сдал тест, который показал положительный результат. Чиновник принял решение провести время в самоизоляции. Болезнь у Радаева протекает в легкой форме. Он продолжает выполнять свои обязанности из дома в дистанционном режиме.

Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет.

Фото: Instagram/radaev_v.v

Теги: валерий радаев, саратовская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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