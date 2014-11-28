Дмитрий Азаров назвал эпидобстановку в регионе тревожной.

Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за коронавируса. Такое заявление Дмитрий Азаров сделал в эфире местного телеканала "ГТРК Самара". Чиновник считает, что эпидемиологическая обстановка в регионе по-прежнему остается критической.

Ситуация крайне тревожная. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает. Много рассуждений о том, что вакцинированные люди тоже болеют. Да, это правда, и никто этого не скрывает. Но только 4% от вакцинированных болеют, это в 25 раз меньше. Дмитрий Азаров, глава Самарской области

По словам чиновника, каждый житель региона может получить прививку от ковида. Сейчас на территории области работают 169 пунктов для вакцинации населения, включая круглосуточные и мобильные центры. Прививку получили 1,16 млн человек. При этом подтверждение о заражении COVID-19 получили 113 065 пациентов.

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов РФ.

Фото и видео: YouTube / ГТРК Самара