Губернатор Самарской области объяснил увольнение главы Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил через социальные сети увольнение руководителя администрации Кинельского района Юрия Жидкова пренебрежением к истории Великой Отечественной войны. По словам местного чиновника, во время рабочей поездки он увидел брошенный за школой камень с разбитой мемориальной табличкой. Там все еще виднелась памятная надпись "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны". По м нению главы российского региона, камень лежал на земле просто "как мусор".
Такое отношение к героям – "это край". "<...> Слишком эмоционально? Да. Уволен.
Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области
Федорищев уточнил, что в ближайшее время району будет назначен исполняющий обязанности главы. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой губернатор в грубой форме отправил Юрия Жидкова в отставку с занимаемой должности.
Напомним, что Юрий Жидков вступил в должность главы Кинельского муниципального района в октябре 2020 года.
В Петербурге задержаны посредники в организации фиктивных увольнений военных из зоны СВО.
Фото: MAX / Вячеслав Федорищев
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все