Губернатор Самарской области объяснил увольнение главы Кинельского района

Вячеслав Федорищев объяснил грубое отношение к Юрию Жидкову.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объяснил через социальные сети увольнение руководителя администрации Кинельского района Юрия Жидкова пренебрежением к истории Великой Отечественной войны. По словам местного чиновника, во время рабочей поездки он увидел брошенный за школой камень с разбитой мемориальной табличкой. Там все еще виднелась памятная надпись "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны". По м нению главы российского региона, камень лежал на земле просто "как мусор".

Такое отношение к героям – "это край". "<...> Слишком эмоционально? Да. Уволен. Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области

Федорищев уточнил, что в ближайшее время району будет назначен исполняющий обязанности главы. Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой губернатор в грубой форме отправил Юрия Жидкова в отставку с занимаемой должности.

Напомним, что Юрий Жидков вступил в должность главы Кинельского муниципального района в октябре 2020 года.

В Петербурге задержаны посредники в организации фиктивных увольнений военных из зоны СВО.

Фото: MAX / Вячеслав Федорищев