В Петербурге задержаны посредники в организации фиктивных увольнений военных из зоны СВО

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации фиктивного увольнения военнослужащих из зоны СВО. Злоумышленники предлагали военным за 3,5 млн рублей организовать мнимую госпитализацию и увольнение по сфальсифицированным медицинским диагнозам.

Преступники действовали под видом сотрудников ФСБ, гарантируя решение вопросов через якобы имеющиеся связи в ведомстве. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий для выявления всех эпизодов противоправной деятельности и установления возможных пострадавших. Операция проводилась совместно с Военным следственным управлением СК РФ по Ленинградскому военному округу.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные связи задержанных с другими аналогичными случаями в регионе.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области