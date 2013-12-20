Губернатор Сахалина осудил Японию за сброс воды с "Фукусимы"

Он подчеркнул, что китайцы и корейцы также возмущены тем, что произошло.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко осудил Японию за сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима". Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Лимаренко, Россия на фоне сброса воды с АЭС получит преимущество по экспорту рыбы. Однако он также отметил, что японцы как высокотехнологичная нация не должна была допускать подобные вещи. Глава региона подчеркнул, что китайцы и корейцы также возмущены тем, что произошло.

Возникает вопрос – как это будет влиять на флору и фауну. В краткосрочной перспективе как будто не замечена радиация в рыбе. Но жить придется долго. Валерий Лимаренко, губернатор Сахалина

Ранее мы сообщали, что японский министр извинился за слова о загрязненной воде с "Фукусимы-1".

Видео: Telegram / РИА Новости