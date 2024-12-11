Спасатели начали установку бонов у севшего на мель у Сахалина судна

Валерий Лимаренко раскрыл подробности операции по предотвращению ЧС в регионе.

Российские спасатели в понедельник, 10 февраля, приступили к установке боновых заграждений у севшего на мель около сахалинского побережья китайского балкера. Соответствующей информацией с подписчиками в собственном акканунте в социальных сетях поделился местный губернатор Валерий Лимаренко. Известно, что представители Морспаслужбы приступили к проведению операции еще в воскресенье. Они доставили на место аварии оборудование ЛАРН, а также начали возводить дорогу для того, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна.

В Невельске у китайского судна, севшего на мель, начали устанавливать боновые заграждения, чтобы предотвратить возможный разлив нефтепродуктов. Держу ситуацию на личном контроле, мониторинг ведется круглосуточно. Валерий Лимаренко, глава региона

Напомним, что грузовой балкер "Ань Янь 2" с экипажем из 20 иностранных граждан сел на мель поздним вечером 8 февраля. Причиной такой ситуации стал сильный шторм. Однако китайское судно не подало сигнала о бедственном положении. Известно, что на борту судна находится 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около одной тысячи тонн угля. Постановлением оперативного штаба в Невельском районе был введен режим чрезвычайной ситуации, а в регионе объявлен режим повышенной готовности. Штаб возглавил председатель правительства островного региона Алексей Белик. По телефону он переговорил с представителем компании-судовладельца, а также с капитаном севшего на мель судна о дальнейших мероприятиях по недопущению ЧС на Сахалине.

Пограничники изъяли на Сахалине более 2 тонн краба и крабового мяса.

Фото и видео: Telegram / Лимаренко Brief