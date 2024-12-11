Пограничники изъяли на Сахалине более 2 тонн краба и крабового мяса

Силовики выявили незаконный груз, который злоумышленники планировали продать.

Российские пограничники изъяли на территории Сахалинского края свыше двух тонн тонн краба и крабового мяса. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства страны по региону. Известно, что злоумышленники планировали провезти для дальнейшей реализации порядка 1,5 тысяч килограммов мяса краба в варено-мороженном виде, а также более 630 килограммов камчатского и синего краба.

В населенном пункте Леонидово Поронайского городского округа в нежилом строении двое местных жителей организовали переработку, фасовку и хранение незаконного добытого краба для дальнейшей реализации. ЦОС ФСБ России

Силовиками было выявлено и и изъято 1 тысячи 430 килограммов мяса краба, а также свыше 630 кг камчатского и синего краба . У товара не было документов, подтверждающих законность происхождения продукции. Согласно предварительным оцеенкам, материальный ущерб для государства в сфере водных биологических ресурсов превышает 40 миллионов рублей.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, ЦОС ФСБ России