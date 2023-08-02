Губернатор Развожаев обратился к жителям Севастополя с места падения БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером 1 августа выехал на место падения беспилотника, который во вторник упал и взорвался в районе горы Кара-Кобы. Соответствующее заявление размещено в собственном Telegram-канале российского чиновника. Ранее глава региона уточнил, что дрон противника удалось заглушить средствами радиоэлектронной борьбы, однако объект сдетонировал на месте падения. В результате инцидента на месте загорелась растительность. В очередной раз спикер призвал граждан доверять только проверенной информации и "не помогать врагу". Для этого важно не писать в открытом доступе сведения, какающиеся каких-либо звуков на территории. Он рассчитывает, что население сможет дождаться появления оперативных данных от властей.
Никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия.
Михаил Развожаев, глава Севастополя
Михаил Развожаев добавил, что до 21 часа вечера в Камышовой бухте, на Северном и Южном молах российский флот проводил тренировки по ППДО.
Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на марьинском направлении.
Фото и видео: Telegram / РаZVожаев
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