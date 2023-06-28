Губернатор Псковской области Ведерников назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков

Михаил Ведерников оценил трагедию, в которой погибли летчики Ка-52.

Двое военнослужащих из Псковского территориального гарнизона оказались среди погибших летчиков в ходе событий, которые произошли в стране 24 июня. Глава российского региона Михаил Ведерников выразил соболезнования семьям пилотов. Соответствующее заявление сделал губернатор Псковской области в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. По мнению чиновника, прошедшие выходные надолго останутся в памяти граждан, так как на их глазах вспыхнул и быстро прогорел вооруженный мятеж, который мог перерасти в братоубийственный конфликт с большим количеством погибших.

Беда прошла мимо, тонкая, профессиональная, дипломатичная работа целого ряда ведомств спасла сотни, если не тысячи жизней, но жертвы все же были - те самые герои-летчики, о которых говорил президент. Экипаж Ка-52 - подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Михаил Ведерников, глава региона

Напомним, что российский президент Владимир Путин ранее заявил, что власти страны окажут полную поддержку семьям погибших летчиков, которые с честью выполнили свой воинский долг и погибли в результате вооруженного мятежа.

Российские Су-27 сопроводили самолет и два истребителя ВВС Великобритании над Черным морем.

Фото и видео: Telegram / Михаил Ведерников