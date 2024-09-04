Губернатор Приамурья предложил сократить время прохода граждан через границу

Василий Орлов указал на таможенные сложности в регионе.

Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил оптимизировать систему работы таможенников для сокращения времени перехода границы России и Китая. Соответствующую инициативу российский чиновник предложил в рамках выступления на профильной сессии "На Восток! Маршруты нового времени". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

У нас строится канатная дорога, она свяжет Благовещенск и Хэйхэ уже в конце следующего года. <…> По канатной дороге время переезда будет составлять две минуты. В этом нет никакого смысла до тех пор, пока процедуры оформления будут на сегодняшнем уровне. Я сейчас говорю не про инфраструктуру, а про сами методики. Василий Орлов, глава региона

Российский чиновник добавил, что для пассажиров не будет смысла две минуты ехать по канатной дороге в том случае, если людям придется по 20 минут стоять в очередях и оформлять документы у таможенников. Губернатор указал на то, что в 2024 году государственную границу между Благовещенском и Хэйхэ пересекут 500 тысяч человек. В перспективе после запуска канатной дороги показатель увеличится вырастет до 1,7 миллиона. Напомним, что первая в мире трансграничная канатной дорога через реку Амур будет состоять из четырех линий. Власти планируют, что объект будет работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам будут ходить гондолы вместимостью 60 человек.

Глава Приамурья призвал построить по концессии пункт пропуска на автомобильном мосту в КНР.

Фото и видео: ВЭФ 2024