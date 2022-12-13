Губернатор Подмосковья Воробьёв поручил восстановить права обманутых дольщиков до конца года

За прошлый год компенсация была назначена 16,4 тыс. дольщикам в регионе.

В 2023 году в Подмосковье полностью решат вопрос с выдачей ключей и компенсациями обманутым дольщикам. Соответствующее поручение губернатор региона Андрей Воробьев озвучил в ходе оперативного совещания с силовым блоком. Об этом сообщил телеканал "360".

В прошлом году Московская область перевыполнила план по решению проблемы. В результате компенсацию получили 16,4 тыс. обманутых дольщиков, что превысило ожидания на 1,7 тыс. человек.

На данный момент в Подмосковье числятся 16,3 тыс. обманутых дольщиков. Часть из ждёт квартиры от компании "Урбан Групп".

Ранее мы сообщили о том, что в Московской области отказались от масштабных фейерверков на Новый год.

Фото: Сайт губернатора Московской области