Губернатор Петербурга указал на недопущение фальсификации фактов о Великой Отечественной войне

Александр Беглов выступил с речью на тему исторической памяти.

В Петербурге прошла конференция, которая была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она состоялась 22 октября. На мероприятии выступил губернатор города Александр Беглов. Градоначальник сообщил, что важным является недопущение фальсификации исторических фактов о Великой Отечественной войне и отрицания решающего вклада СССР в победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Для этого и необходимо историческое воспитание – так у молодежи формируется интерес к истории, укрепляется связь между поколениями, отметил Беглов.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга поручил усилить контроль за соблюдением стандартов безопасности деятельности в городе.

Фото: Piter.tv