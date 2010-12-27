Губернатор Петербурга учтет программы других кандидатов

Такое поручение дал 10 сентября новый петербургский губернатор Александр Беглов, сообщается на официальном сайте Смольного. Идея прозвучала на рабочем совещании с членами городского правительства.
Более того, Беглов хочет тщательно рассмотреть предложения от петербуржцев: в ходе избирательной кампании от них поступило около 400 тысяч таковых.
"Петербуржцы приняли нашу программу и оказали доверие на выборах. Теперь нужно, не раскачиваясь, выполнять принятые обязательства", – сказал губернатор.
Основными задачами на ближайшее время обозначены работа с бюджетом на 2020-2021 и последующие годы, подготовка города к зиме, помощь "обманутым дольщикам" и сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
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Фото: ВКонтакте / Александр Беглов
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