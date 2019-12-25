Губернатор Петербурга считает Петра I примером лидера и главы государства

В этом году 9 июня исполняется 349 лет со дня рождения Петра I.

В среду, 9 июня, в день рождения основателя Санкт‑Петербурга и Кронштадта Петра Первого, губернатор Александр Беглов возложил цветы к памятнику императору в Петровском парке Кронштадта. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. По словам Беглова, для него Петр I является примером лидера и главы государства.

Как отметил глава Северной столицы, в начале правления Петра I в России не было науки, качественного образования и светской культуры. Именно он сделал всё для того, чтобы государство процветало и стало "морской державой".

Развил торговлю и промышленность. Воздвиг Петербург, прорубив окно в Европу, приобщил Русь к европейской культуре, научным знаниям, к цивилизации. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Беглов отметил, что Петербург для императора являлся символом той самой "новой России". Как отмечает глава города, Петр I сделал многое для того, чтобы Северная столица стала по праву одним из развитых и красивых городов страны.

Ранее мы писали, что петербуржцы назвали главную достопримечательность города. В тройке лидеров оказались Медный всадник и Эрмитаж.

Фото: пресс-служба Смольного