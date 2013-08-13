Губернатор Петербурга рассказал о планах по дорожному строительству в городе

Градоначальник отметил, что на прошлой неделе Северная столица получила миллиард рублей в рамках национального проекта "Безопасные дороги".

В понедельник, 1 февраля, губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" рассказал о планах Смольного по дорожному строительству в городе на ближайшее время.

По словам Беглова, планы подкрепляются новыми федеральными траншами, ставшие возможными благодаря вниманию президента к Петербургу. Так, на прошлой неделе городу предоставили миллиард рублей в рамках нацпроекта "Безопасные дороги". Ранее Северная столица получила по миллиарду рублей для достройки Лиговского путепровода и на начало строительство Широтной магистрали (ВСД).

Ранее мы писали, что в Ленобласти определили территорию под будущую развязку с Мурманским шоссе в Кудрово.

Фото: Piter.TV