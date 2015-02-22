Губернатор Петербурга рассказал, как власти борются с плохой уборкой снега

Администрация города предпочитает бороться с плохой уборкой снега с помощью штрафов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти борются с плохой уборкой снега в городе достаточно простым методом – штрафами. Об этом он заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербурга".

Только за декабрь управляющие компании и юридические лица были оштрафованы за плохую уборку снега на 30 млн рублей. Однако на этом проблема не решается. По словам Беглова, в таком случае управляющая компания перекидывает этот штраф на плечи жителей города, на те же самые ТСЖ. Но так делают далеко не все УК.

Но городу, как заявил глава, удалось решить проблему вывоза снега. Он напомнил, что в 2019 году в Петербурге построили и обновили снегоплавильные и снегоуборочные пункты. Впредь коммунальщикам запрещено выбрасывать снег в реки и каналы. После чего стали оплачивать только фактически привезенные объемы снега.

Ранее в Смольном рассказали, сколько средств потратили на уборку снега в этом году.

Фото: Piter.TV