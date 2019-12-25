Губернатор Петербурга рассказал, как в городе стабилизируют экономику

В этом городу помогают представители бизнеса.

Совместная работа бизнеса и городских властей помогает стабилизировать экономику Петербурга. Об этом заявил глава города Александр Беглов на заседании Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Петербурге.

Совместными силами удалось улучшить макроэкономические показатели города. Сегодня в экономике города занято свыше 3 млн человек, а число безработных составляет 25 тысяч человек. По данным на конец сентября, уровень безработицы в городе составил 0,83%.

Город также всячески оказывает помощь бизнесу. Власти Петербурга намерены освободить от уплаты имущественных налогов за этот год организации конгрессно-выставочной деятельности, а также расширить применение льгот по указанным налогам для пансионатов гостиничного и лечебно-оздоровительного типа.

Кроме того, заявил Беглов, решения об ограничительных мерах в связи с пандемией принимаются в диалоге с бизнесом. Ранее Власти Петербурга заявили, что пока не планируют продлевать ограничения для бизнеса после 7 ноября.

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