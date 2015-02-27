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Губернатор Петербурга призвал горожан ревакцинироваться
Сегодня, 19:06
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Губернатор Петербурга призвал горожан ревакцинироваться

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По словам Беглова, люди приезжают из отпуска, других стран и привозят с собой не только загар, но и ковид.

В понедельник, 25 июля, губернатор Александр Беглов напомнил горожанам, что ковид не побежден окончательно. Он добавил, что в мире снова выросло число заболевших. Об этом он рассказал в ходе радиообращения.

По словам Беглова, люди приезжают из отпуска, других стран и привозят с собой не только загар, но и ковид. Он отметил, что "нельзя дать вирусу не единого шанса".

Напомним, что стационарные прививочные пункты, размещённые в поликлиниках, работают, в наличии есть разные вакцины.

Ранее мы сообщали, что за сутки COVID-19 в Петербурге официально заболел 781 человек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ревакцинация, суточная заболеваемость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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