Губернатор Петербурга призвал горожан ревакцинироваться

По словам Беглова, люди приезжают из отпуска, других стран и привозят с собой не только загар, но и ковид.

В понедельник, 25 июля, губернатор Александр Беглов напомнил горожанам, что ковид не побежден окончательно. Он добавил, что в мире снова выросло число заболевших. Об этом он рассказал в ходе радиообращения.

По словам Беглова, люди приезжают из отпуска, других стран и привозят с собой не только загар, но и ковид. Он отметил, что "нельзя дать вирусу не единого шанса".

Напомним, что стационарные прививочные пункты, размещённые в поликлиниках, работают, в наличии есть разные вакцины.

Ранее мы сообщали, что за сутки COVID-19 в Петербурге официально заболел 781 человек.

Фото: Piter.tv

