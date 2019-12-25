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Губернатор Петербурга предложил создавать медпункты на предприятиях города
Сегодня, 22:45
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nadezhda_sib

Губернатор Петербурга предложил создавать медпункты на предприятиях города

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Правительство и руководство промышленных предприятий будет совместно работать над снижением негативных последствий коронавируса для экономики.

Губернатор Петербурга напомнил руководителям крупным предприятий о том, что они несут ответственность за здоровье своих работников. В понедельник, 23 марта, прошло заседание Промышленного совета, сообщила пресс-служба Смольного. 

Представители предприятий заверили, что они уже приняли необходимые меры профилактики: наладили температурный режим и обработку помещений дезинфицирующими средствами. Если возможно, работникам старшего поколения предоставляется внеочередной отпуск. 

Градоначальник предложил создать в организациях медицинские пункты, в случае, если их еще нет. 

Правительство города и промышленное сообщество планирует совместно работать над антикризисными мерами. Некоторые предприятия столкнулись с нехваткой комплектующих изделий и компонентов. Это касается отрасли фармацевтики, радиоэлектроники, легкой промышленности. 

Также сегодня был создан Межведомственный координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В него вошли представители различных ведомств. Перед советом стоит задача слаженной и оперативной работы по возникающим вопросам. 

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Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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