Губернатор Петербурга поздравил жителей ЛНР с Днем Республики

Беглов пожелал всем здоровья, мира и процветания.

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил жителей ЛНР с Днем Республики. Он напомнил, что 12 мая 2014 года по результатам референдума о самоопределении Луганская Народная Республика была объявлена суверенной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам Беглова, жители мужественно сражаются за мир против украинских нацистов, а российские военнослужащие помогают ЛНР защищать свободу и независимость. Губернатор пожелал всем здоровья, мира и процветания.

Ранее на Piter.tv: полномочия администрации губернатора Петербурга были расширены.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов