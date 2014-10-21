Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

В России 1 ноября отмечается День судебного пристава.

В России 1 ноября отмечается День судебного пристава. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Беглов заявил, что судебные приставы последовательно отстаивают интересы государства, организаций и защищают права петербуржцев. Именно от профессионализма и верности долгу сотрудников зависит уверенность в справедливости и эффективности государственных институтов. Глава города поблагодарил сотрудников за добросовестный труд и преданность делу.

На днях Беглов поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, который отмечается 25 октября.

Фото: pexels.com