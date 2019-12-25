Губернатор Петербурга поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Градоначальник пожелал морякам и речникам успехов в служении Родине.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников морского и речного флота с их профессиональным праздником. Он отмечается каждое первое воскресенье июля.

Градоначальник отметил, что для Санкт-Петербурга, на гербе которого скрещены морской и речной якоря, этот праздник имеет особое значение.

Он напомнил, что на городских верфях строятся и ремонтируются корабли и суда различного назначения, в Петербурге работают крупнейшие отечественные судоходные компании, обновляют свои мощности порты, наука и предприятия работают над освоением Арктики. Самые сложные задачи в любых условиях решают выпускники петербургских профессиональных учебных заведений, специалисты мореходного дела.

Губернатор пожелал морякам и речникам доброго здоровья, успехов и новых трудовых свершений.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном обсудили создание центра реабилитации для детей-наркоманов. Сейчас подростки, страдающие наркозависимостью, могут получать лечебно-профилактическую помощь в нескольких районах Петербурга.

Фото: Александр Беглов / ВКонтакте