Губернатор Петербурга поздравил Петергоф со 317-летием

В Петербурге отмечают городской праздник – День Петергофа. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города-парка, передают в пресс-службе Смольного.
По словам Беглова, этот город известен во всем мире благодаря музею-заповеднику, украшением которого являются знаменитые фонтаны. Это настоящая жемчужина в ожерелье петербургских пригородов, добавил губернатор.
Городской праздник в Петергофе состоится 16 июля.
Ранее мы писали, что школьница из Петергофа сбежала от педофила из Тверской области после 2 месяцев плена.
Фото: Piter.tv
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