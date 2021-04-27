Губернатор Петербурга поздравил Петергоф со 317-летием

Городской праздник в Петергофе состоится 16 июля.

В Петербурге отмечают городской праздник – День Петергофа. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города-парка, передают в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, этот город известен во всем мире благодаря музею-заповеднику, украшением которого являются знаменитые фонтаны. Это настоящая жемчужина в ожерелье петербургских пригородов, добавил губернатор.

Городской праздник в Петергофе состоится 16 июля.

Ранее мы писали, что школьница из Петергофа сбежала от педофила из Тверской области после 2 месяцев плена.

Фото: Piter.tv

