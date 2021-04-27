Школьница из Петергофа сбежала от педофила из Тверской области после 2 месяцев плена

Молодой мужчина около двух месяцев удерживал несчастную на территории частного дома.

Петербургская полиция проверяет рассказ 15-летней школьницы о возможном преступлении интимного характера. Как сообщают "Невские новости", жительница Петергофа около двух месяцев находилась в плену у своего знакомого из Тверской области. Якобы всё это время он насилывал её, а близкие девушки ничего не подозревали до тех пор, пока жертва педофила не сбежала из ловушки извращенца.

Сообщается, что 19-летний житель тверского Бологого познакомился с 15-летней петербурженкой на свадьбе родственников. Девушка понравилась будущему преступнику, после чего тот совершил дерзкое похищение: 2 апреля он затащил ее в автомобиль во время прогулки до магазина. Уточняется, что прогулку эту девушка почему-то совершала в ночное время. В результате жертва похищения оказалась в частном доме на территории Тверской области, где её удерживали до начала июня.

Из версии школьницы следует, что все это время она была на связи с родными и знакомыми. Но парень якобы запугивал её и заставлял говорить близким, что девочка просто хорошо проводит время. Только 3 июня пленница смогла сбежать из заточения. По её словам в этот день все обитатели коттеджа ушли по своим делам, и она смогла вернуться в Петергоф на такси.

В данный момент полиция разбирается с обстоятельствами изложенной истории.

Фото: Piter.TV