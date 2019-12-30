Губернатор Петербурга поставил Смольному задачи по итогам Послания президента РФ

Владимир Путин озвучит ряд революционных моментов, считает градоначальник.

Александр Беглов поставил перед Смольным новые задачи после послания Федеральному Собрания Владимира Путина.

Губернатор города попросил в течение двух недель подготовить и предоставить предложения по дальнейшей работе, передало ФБА "Экономика сегодня".

Градоначальник считает, что Путин обозначил целый ряд революционных планов. Среди них — активизация работы по привлечению инвестиций, трансформация реального сектора экономики, повышение требований к госслужащим, в том числе улучшение взаимодействия с местным самоуправлением и активизация работы муниципалитетов.

Ранее Беглов рассказал о взаимодействии с федеральными и муниципальными властями.

Фото: gov.spb.ru