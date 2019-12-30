Губернатор Петербурга поставил Смольному задачи по итогам Послания президента РФ

Александр Беглов поставил перед Смольным новые задачи после послания Федеральному Собрания Владимира Путина.
Губернатор города попросил в течение двух недель подготовить и предоставить предложения по дальнейшей работе, передало ФБА "Экономика сегодня".
Градоначальник считает, что Путин обозначил целый ряд революционных планов. Среди них — активизация работы по привлечению инвестиций, трансформация реального сектора экономики, повышение требований к госслужащим, в том числе улучшение взаимодействия с местным самоуправлением и активизация работы муниципалитетов.
Ранее Беглов рассказал о взаимодействии с федеральными и муниципальными властями.
Фото: gov.spb.ru
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