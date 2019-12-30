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Губернатор Петербурга поставил Смольному задачи по итогам Послания президента РФ
Сегодня, 19:40
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nadezhda_sib

Губернатор Петербурга поставил Смольному задачи по итогам Послания президента РФ

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Владимир Путин озвучит ряд революционных моментов, считает градоначальник.

Александр Беглов поставил перед Смольным новые задачи после послания Федеральному Собрания Владимира Путина. 

Губернатор города попросил в течение двух недель подготовить и предоставить предложения по дальнейшей работе, передало ФБА "Экономика сегодня"

Градоначальник считает, что Путин обозначил целый ряд революционных планов. Среди них — активизация работы по привлечению инвестиций, трансформация реального сектора экономики, повышение требований к госслужащим, в том числе улучшение взаимодействия с местным самоуправлением и активизация работы муниципалитетов. 

Ранее Беглов рассказал о взаимодействии с федеральными и муниципальными властями. 

Фото: gov.spb.ru

 

Теги: губернатор петербурга, послание федеральному собранию, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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