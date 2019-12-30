Губернатор Петербурга рассказал о взаимодействии с федеральными и муниципальными властями

Северная столица выполняет поручения Владимира Путина.

Накануне президент РФ в послании Федеральному Собранию обозначил необходимость выстраивания грамотного взаимодействия между государственными и муниципальными органами. По словам губернатора Петербурга, город успешно реализирует это взаимодействие.

В качестве примеров Александр Беглов привел платную трассу М-11, высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Петербург и арт-парк на проспекте Добролюбова. Активным развитием социальной инфраструктуры город частично обязан федеральной поддержке. По словам губернатора, на эти цели было выделено 10,6 млрд рублей из резервного фонда правительства.

Также было налажено взаимодействие с муниципальными властями, особенно по вопросам благоустройства.

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