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Беглов рассказал об решении Путина построить арт-парк вместо Судебного квартала
Сегодня, 21:05
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nadezhda_sib

Беглов рассказал об решении Путина построить арт-парк вместо Судебного квартала

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Александр Беглов рассказал в интервью "ТАСС" о том, какое участие принял Владимир Путин в судьбе арт-парка на Добролюбова.

Оказалось, что идея переноса судебного квартала на Смольнинскую набережную и строительство на его месте парка принадлежала президенту РФ. С такой просьбой к нему ранее обратились петербуржцы. 

"Президент смотрел минуты три-четыре и говорит: ну, давай, показывай проект. Потом спрашивает: "А почему так куце делаете? Надо раздвинуть территорию от одного моста до другого. И даже шире",

— привело цитату губернатора информационное агентство. 

После этого Путин взял фломастер и отметил место для будущей зеленой зоны. 

Напомним,  парк "Тучков буян" появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Недавно прошло общественное обсуждение концепции арт-парка, мнения подростков и пожилых людей разделились. 

Фото: Piter.TV 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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