Беглов рассказал об решении Путина построить арт-парк вместо Судебного квартала

Александр Беглов рассказал в интервью "ТАСС" о том, какое участие принял Владимир Путин в судьбе арт-парка на Добролюбова.

Оказалось, что идея переноса судебного квартала на Смольнинскую набережную и строительство на его месте парка принадлежала президенту РФ. С такой просьбой к нему ранее обратились петербуржцы.

"Президент смотрел минуты три-четыре и говорит: ну, давай, показывай проект. Потом спрашивает: "А почему так куце делаете? Надо раздвинуть территорию от одного моста до другого. И даже шире", — привело цитату губернатора информационное агентство.

После этого Путин взял фломастер и отметил место для будущей зеленой зоны.

Напомним, парк "Тучков буян" появится вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом. Недавно прошло общественное обсуждение концепции арт-парка, мнения подростков и пожилых людей разделились.

Фото: Piter.TV