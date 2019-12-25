Власти Петербурга пообещали не урезать финансирование ремонта теплосетей

Работы должны быть завершены в поставленные сроки.

Администрация Петербурга не собирается урезать финансирование программ по реконструкции тепловых сетей и модернизации сети уличного освещения. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, средства выделят в нужном объеме, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Кроме того, работы должны быть выполнены в срок. Для экономии средств город будет расширять использование энергосберегающих технологий.

Общий объем финансирования городской государственной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения" с 2019 по 2024 год составляет более 436 млрд рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что периодическое протапливание в Петербурге начнется с 17 сентября.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"