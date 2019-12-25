Губернатор Петербурга подвел итоги недели на своей странице во "ВКонтакте"

Он заявил, что Петербург станет центром празднования 800-летия Александра Невского.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что Александр Беглов подвел итоги недели на своей странице. Данные он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Губернатор выделил первым пунктом встречу с замминистром здравоохранения РФ Игорем Каграманяном и помощником министра Оксаной Гусевой.

Совместно с коллегами приняли решение – Петербург станет модельным регионом для отработки оптимальной структуры медицинской помощи и взаимодействия городских медицинских учреждений с федеральными и частными. Александр Беглов.

Градоначальник встретился с губернатором Ленобласти А.Ю. Дрозденко. Политики договорились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, власти Северной столицы обсудили с главой ВТБ реализацию метро и создание Широтной магистрали скоростного движения.

Также Беглов заявил, что город готовится к 800-летию Александра Невского.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе проведут конкурс волонтеров "Добрых дел мастер".

Фото:Александр Беглов/вк